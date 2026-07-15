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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Trojaner

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 4vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 4: Trojaner

59 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 16

Der Mord an dem Lieferanten Tristan Delvallée, der sich im Laufe der Ermittlungen als Hacker entpuppt, bringt Karadecs altes und neues Team unerwartet zusammen. Zwischen alten Spannungen und neuer Vertrautheit wächst in Karadec der Wunsch nach Rückkehr - und Morgane nutzt diesen entscheidenden Moment, um ihm von der potentiellen Vaterschaft zu erzählen.

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