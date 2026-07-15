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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Der "Rechen-Effekt"

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 5vom 15.07.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 5: Der "Rechen-Effekt"

56 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Während Morgane Karadec eröffnet, dass sie möglicherweise von ihm schwanger ist, kann dieser sich an die gemeinsame Nacht unter einem LSD-Trip kaum erinnern. Doch für persönliche Angelegenheiten bleibt wenig Raum, denn in Lille geht ein Serienmörder gezielt gegen junge Frauen vor. Während die Ermittlungen den Verdächtigen Jonathan ins Visier nehmen, stößt Morgane auf eine verstörende Wahrheit, die alles in ein neues Licht rückt.

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