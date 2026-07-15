HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 5: Der "Rechen-Effekt"
56 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Während Morgane Karadec eröffnet, dass sie möglicherweise von ihm schwanger ist, kann dieser sich an die gemeinsame Nacht unter einem LSD-Trip kaum erinnern. Doch für persönliche Angelegenheiten bleibt wenig Raum, denn in Lille geht ein Serienmörder gezielt gegen junge Frauen vor. Während die Ermittlungen den Verdächtigen Jonathan ins Visier nehmen, stößt Morgane auf eine verstörende Wahrheit, die alles in ein neues Licht rückt.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen