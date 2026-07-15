HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 7: Mosaik
58 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Während Morgane hochschwanger ermittelt und jeder Schritt schwerer fällt, erschüttert der Mord an einer Influencerin während eines Livestreams die Öffentlichkeit. Doch der eigentliche Sturm bricht durch einen von Thea veranlassten Vaterschaftstest los. Plötzlich steht alles infrage: Ist nun David, Timothée oder Karadec der Vater von Morganes ungeborenem Kind?
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen