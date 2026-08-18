Burak Caniperk - Streetworker auf AugenhöheJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 121: Burak Caniperk - Streetworker auf Augenhöhe
Wann schläft Burak eigentlich? Als Streetworker, Prototyp Rapstar-Moderator, Podcaster, Buchautor und Social-Media-Stimme ist er ständig im Einsatz. In dieser Folge spricht Burak Caniperk über die Veränderungen in der Jugendarbeit der letzten 10 Jahre, steigende Konfliktbereitschaft und die Fragen, wann ein Tag für ihn „gut“ war und welche Rolle Hip Hop in dem Alltag der Kids spielt. Er gibt Einblicke in seinen herausfordernden Alltag in Berlin-Schöneberg – von in Kliniken abgewiesenen suizidalen Jugendlichen bis hin zu strukturellen Problemen im System und dem Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. Dabei wird klar: Streetwork ist weit mehr als ein Gespräch auf der Straße. Es geht um Vertrauen und Ehrlichkeit. Wir haben auch darüber geredet, wo der Unterschied zwischen echter Armut und kurzfristigem broke-sein liegt. Mit seiner Mischung aus Hip-Hop-Background (TV Strassensound, Prototyp Rapstar) und sozialpädagogischer Erfahrung bringt Burak eine einzigartige Perspektive ein und zeigt, warum Selbstschutz in diesem Job genauso wichtig ist wie Engagement. Ein ehrliches Gespräch auf Augenhöhe darüber, wie wir Jugendliche wirklich erreichen und nicht verlieren. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App da, um keine Folge über die deutsche Hip-Hop-Kultur zu verpassen. HIP HOP LEBT mit Julia Gröschel erscheint jeden Mittwoch mit einer neuen Episode.
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