Historic Home Renovation
Folge vom 11.09.2023: Maurische Details
39 Min.Folge vom 11.09.2023
Ein Haus im Stil der Colonial-Revival-Architektur aus den Zwanzigern mit vielen maurischen Details aus Nordafrika, die einst in Spanien weit verbreitet waren, verdreht Restaurierungsprofi Brett den Kopf. Von außen wunderschön und gut erhalten, erwartet ihn im Inneren eine große Überraschung: Die Küche sieht schlimm aus – mit abgehängter Decke und rosafarbener Einrichtung. Brett hat einiges zu tun und plant eine moderne Küche, die trotzdem zum Haus passt. Während der Renovierungsarbeiten entdeckt er versteckte Schätze in den alten Holzarbeiten, doch die Hausbesitzenden scheinen seine Begeisterung nicht zu teilen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
