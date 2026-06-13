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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Banküberfall in Kalifornien

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 13.06.2026
Banküberfall in Kalifornien

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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 2: Banküberfall in Kalifornien

41 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Vom FBI gefürchtet: Eine Gruppe Männer mit Verbindungen zur Mafia raubt im Jahr 1972 die "United California"-Bank aus. Millionen Dollar befinden sich in ihren Koffern - Geld, das angeblich Richard Nixon dort gelagert haben soll.

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