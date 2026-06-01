History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 3: Die Diamanten-Diebe
41 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Im Jahr 2003 geschieht ein spektakulärer Diamantenraub in Antwerpen. Die zwei Jahre umfassende Planung der italienischen Diebesbande geht auf: Sie erbeutet mehr als 100 Millionen Dollar aus dem Tresorraum des Antwerper Diamantenzentrums.
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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Geschichte
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC