History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 4: Der 18-Millionen-Coup
41 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Am 12. September 1997 setzt ein Ex-Angestellter eines Geldtransportunternehmens seinen Plan in die Tat um: Gemeinsam mit mehreren Komplizen raubt er die Dunbar-Armored-Zentrale aus. Über 18 Millionen Dollar erbeutet die Truppe, doch ein kleiner Fehler im Nachgang der Tat bringt sie schließlich ins Gefängnis.
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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Geschichte
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC