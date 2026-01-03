History's Greatest Mysteries
Folge 1: Das Bernsteinzimmer
40 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Ein prunkvolles Kunstwerk aus Bernsteinelementen, Gold und Spiegeln, genannt das Bernsteinzimmer; verschwindet während des Zweiten Weltkriegs spurlos. Seit Jahrzehnten rätseln Forschende darüber, wo die Nazis den Schatz versteckt haben könnten. Bringt eine neue Suche den Standort zutage?
History's Greatest Mysteries
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC