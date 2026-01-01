Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 31.01.2026
40 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 16

London 1888: Ein grausamer Frauenmörder zieht durch das Armenviertel im East End. In nur drei Monaten tötet und verstümmelt er mehrere Prostituierte im Schutz der Nacht. Briefe an die örtliche Polizei und die Presse, unterschrieben mit Jack the Ripper, stacheln die Hysterie weiter an. Kann der berühmte Killer jemals identifiziert werden?

