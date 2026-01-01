Das verschwundene Lindbergh-BabyJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 11: Das verschwundene Lindbergh-Baby
40 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Im März 1932 wird der Sohn des berühmten Piloten Charles Lindbergh aus dem Familienwohnsitz in New Jersey entführt. Trotz umfangreicher Suchen und nationalem medialen Aufsehen, kann das Baby nur noch tot geborgen werden. Zwei Jahre später wird Bruno Richard Hauptmann für die Tat verurteilt und schließlich hingerichtet. Doch bis heute ist unklar, ob er für das Verbrechen wirklich verantwortlich war.
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC