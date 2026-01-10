Zum Inhalt springenBarrierefrei
History's Greatest Mysteries

Der mysteriöse Djatlow-Pass

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 10.01.2026
Der mysteriöse Djatlow-Pass

History's Greatest Mysteries

Folge 3: Der mysteriöse Djatlow-Pass

39 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Neun Skiwanderer kommen beim Unglück am Djatlow-Pass im Jahr 1959 auf mysteriöse Weise ums Leben. Untersuchungen am Fundort ergeben, dass alle Männer ihre Zelte leicht bekleidet verließen, einige der Leichen wiesen Kampfspuren auf. Was geschah wirklich während der eisigen Todesnacht im nördlichen Ural?

Kabel Eins Doku
