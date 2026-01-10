Der mysteriöse Djatlow-PassJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Der mysteriöse Djatlow-Pass
39 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Neun Skiwanderer kommen beim Unglück am Djatlow-Pass im Jahr 1959 auf mysteriöse Weise ums Leben. Untersuchungen am Fundort ergeben, dass alle Männer ihre Zelte leicht bekleidet verließen, einige der Leichen wiesen Kampfspuren auf. Was geschah wirklich während der eisigen Todesnacht im nördlichen Ural?
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC