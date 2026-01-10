Zum Inhalt springenBarrierefrei
History's Greatest Mysteries

Die rätselhafte Leiche von Somerton Beach

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 10.01.2026
40 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Zu Beginn des Kalten Krieges wird die Leiche eines gut gekleideten Mannes mittleren Alters am Strand von Somerton in Adelaide, Australien, gefunden. Er ist äußerlich unversehrt, und es ist unmöglich, sowohl die Identität des Mannes als auch dessen Todesursache herauszufinden. Unzählige Theorien ranken sich um den mysteriösen Toten vom Somerton Beach. Steckt in einer von ihnen die Wahrheit?

