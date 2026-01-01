History's Greatest Mysteries
Folge 7: Das Rätsel um Fug 370
40 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die Suche nach dem Flugzeug der Malaysia Airlines 370, das vermutlich in den Indischen Ozean stürzte, gilt als das kostspieligste Unterfangen in der Geschichte der Luftfahrt - und bleibt ergebnislos. Welches Schicksal ereilte die 239 Passagiere an Bord?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC