History's Greatest Mysteries
Folge 8: Die verschwundenen Kinder
Folge 8: Die verschwundenen Kinder
Am Weihnachtsmorgen des Jahres 1945 verschwinden während eines Hausbrands in West Virginia fünf von insgesamt zehn Kindern der Familie Sodder spurlos. Die verzweifelten Eltern glauben nicht, dass sie den Flammen zum Opfer gefallen sind und verbringen den Rest ihres Lebens mit der Suche nach ihren geliebten Kindern.
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
