Die verschwundene BundesladeJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 1: Die verschwundene Bundeslade
40 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Laurence Fishburne geht dem großen Mysterium rund um die Bundeslade auf den Grund. Laut der Bibel ist die Truhe aus Holz mit Gold überzogen und mit goldenen Ringen versehen. Sie gilt als das Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel.
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC