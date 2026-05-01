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History's Greatest Mysteries

TWA-Flug 800

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 22vom 09.05.2026
TWA-Flug 800

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History's Greatest Mysteries

Folge 22: TWA-Flug 800

42 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Am 17. Juli 1996 explodiert eine Boeing 747 der Fluggesellschaft TWA vor der Küste von Long Island und reißt 230 Menschen in den Tod. Laurence Fishburne geht den Ursachen der Katastrophe auf den Grund.

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