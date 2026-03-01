Der Mechanismus von AntikytheraJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Der Mechanismus von Antikythera
41 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Der Antikythera-Mechanismus bezieht sich auf eine Art analogen Computer mit Zahnrädern, der von antiken griechischen Gelehrten genutzt wurde, um astronomische Vorhersagen zu machen. Nun spekulieren Wissenschaftler der Moderne über dieses erstaunliche technische Produkt.
