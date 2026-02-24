Hitlers Komplizen: Heinrich HimmlerJetzt kostenlos streamen
Hitlers Komplizen
Folge 3: Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler
47 Min. Ab 12
Heinrich Himmler war einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer des NS-Regimes, und einer der grausamsten. Als Vordenker der rassistischen Nazi-Ideologie, Gestapo-Leiter und Chefstratege der Konzentrationslager gehört er zu den Hauptverantwortlichen des Holocaust. Die Dokumentation zeichnet seinen zielstrebig-karrieristischen Weg vom Bürgersohn aus katholischem Elternhaus an die Spitze des Dritten Reiches nach und widmet sich dabei der ewigen Frage: Wie kommt das Böse in den Menschen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Militär
Altersfreigabe:
12