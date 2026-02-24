Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hitlers Komplizen

Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

WELTStaffel 1Folge 3vom 24.02.2026
Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

Hitlers Komplizen: Heinrich HimmlerJetzt kostenlos streamen

Hitlers Komplizen

Folge 3: Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

47 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Heinrich Himmler war einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer des NS-Regimes, und einer der grausamsten. Als Vordenker der rassistischen Nazi-Ideologie, Gestapo-Leiter und Chefstratege der Konzentrationslager gehört er zu den Hauptverantwortlichen des Holocaust. Die Dokumentation zeichnet seinen zielstrebig-karrieristischen Weg vom Bürgersohn aus katholischem Elternhaus an die Spitze des Dritten Reiches nach und widmet sich dabei der ewigen Frage: Wie kommt das Böse in den Menschen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hitlers Komplizen
WELT
Hitlers Komplizen

Hitlers Komplizen

Alle 1 Staffeln und Folgen