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Hitlers Komplizen

Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

WELTFolge vom 18.08.2026
Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

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Hitlers Komplizen

Folge vom 18.08.2026: Hitlers Komplizen: Heinrich Himmler

47 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Heinrich Himmler war einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer des NS-Regimes, und einer der grausamsten. Als Vordenker der rassistischen Nazi-Ideologie, Gestapo-Leiter und Chefstratege der Konzentrationslager gehört er zu den Hauptverantwortlichen des Holocaust. Die Dokumentation zeichnet seinen zielstrebig-karrieristischen Weg vom Bürgersohn aus katholischem Elternhaus an die Spitze des Dritten Reiches nach und widmet sich dabei der ewigen Frage: Wie kommt das Böse in den Menschen?

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