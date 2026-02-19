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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Himmlische Hits, Mond-Melodien und Brit-Boys

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 19.02.2026
Himmlische Hits, Mond-Melodien und Brit-Boys

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Folge 1: Himmlische Hits, Mond-Melodien und Brit-Boys

49 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Wie werden aus Songs Lieder für die Ewigkeit? Diese 12 sensationelle Songs haben Geschichte geschrieben. Von der Anziehungskraft des Mondes bis hin zum lang ersehnten Himmelsreich: Die Welt über den Wolken dient als große Inspiration für viele Künstler. Besonders in Großbritannien sind viele große Musiker zuhause. Ein Grund sich die Megahits der britischen Chartstürmer einmal genauer anzusehen.

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