Himmlische Hits, Mond-Melodien und Brit-BoysJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 1: Himmlische Hits, Mond-Melodien und Brit-Boys
49 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Wie werden aus Songs Lieder für die Ewigkeit? Diese 12 sensationelle Songs haben Geschichte geschrieben. Von der Anziehungskraft des Mondes bis hin zum lang ersehnten Himmelsreich: Die Welt über den Wolken dient als große Inspiration für viele Künstler. Besonders in Großbritannien sind viele große Musiker zuhause. Ein Grund sich die Megahits der britischen Chartstürmer einmal genauer anzusehen.
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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1