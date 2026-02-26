Von Zahlen-Songs bis Empowerment-EnergienJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 2: Von Zahlen-Songs bis Empowerment-Energien
48 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Diese Songs sind mitreißende Empowerment-Hymnen, Ohrwürmer mit einer Zahl im Titel und absolute Kultsongs, die vom wilden Tourleben erzählen. Prominente Gäste und Musikexperten gewähren Einblicke hinter die Kulissen der Musikszene und zeigen, was die größten Hits wirklich ausmacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1