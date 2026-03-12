Space-Songs, Hip-Hop-Hymnen und starke StimmenJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 4: Space-Songs, Hip-Hop-Hymnen und starke Stimmen
48 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Was verbindet das Weltall mit Musik? Was haben die Beatles mit Hip Hop gemeinsam? Und was macht die großen Stimmen der Musikgeschichte so besonders? In dieser Folge dreht sich alles um Space Songs, Hip Hop Hymnen und starke Stimmen. Musikwissenschaftler, Produzenten und Experten gehen dabei dem Hitgeheimnis der Songs auf den Grund und decken spannende Background Stories auf.
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1