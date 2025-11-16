Hoagascht - Es trüffelt in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Hoagascht
Folge vom 16.11.2025: Hoagascht - Es trüffelt in der Steiermark
25 Min.Folge vom 16.11.2025
Andrea Diesel züchtet auf einem Hektar in der Südoststeiermark Trüffel. Seit mehr als einem Jahrzehnt kultiviert sie diese Köstlichkeit und hat es mit dem Expertenrat von Gabriele Sauseng mittlerweile zu Ertrag gebracht. Wir erleben unterirdisches Wachstum, die wilde Jagd nach Delikatessen mit italienischen Wasserhunden und ein köstliches Mahl, das das uns wieder einmal beweist, dass edle Zutaten auch volksnah bereitet werden können.
