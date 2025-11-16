Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hoagascht

Hoagascht - Es trüffelt in der Steiermark

ServusTVFolge vom 16.11.2025
Hoagascht - Es trüffelt in der Steiermark

Hoagascht - Es trüffelt in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen

Hoagascht

Folge vom 16.11.2025: Hoagascht - Es trüffelt in der Steiermark

25 Min.Folge vom 16.11.2025

Andrea Diesel züchtet auf einem Hektar in der Südoststeiermark Trüffel. Seit mehr als einem Jahrzehnt kultiviert sie diese Köstlichkeit und hat es mit dem Expertenrat von Gabriele Sauseng mittlerweile zu Ertrag gebracht. Wir erleben unterirdisches Wachstum, die wilde Jagd nach Delikatessen mit italienischen Wasserhunden und ein köstliches Mahl, das das uns wieder einmal beweist, dass edle Zutaten auch volksnah bereitet werden können.

Alle verfügbaren Folgen