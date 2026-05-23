Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-AltenrheinJetzt kostenlos streamen
Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein
Folge 1: Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein
51 Min.Folge vom 23.05.2026
Die ORF-Dokumentation erzählt, wie Claude Dornier 1926 aus der Idee des Flugboots DO-X den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein entwickelte. Die ab 1927 genutzte Graspiste verband die Region bis zum Zweiten Weltkrieg mit Städten wie Basel und München. Heute dient der Flugplatz als wichtige Verbindung Vorarlbergs nach Wien und bietet vielfältige Reiseangebote. Zudem zeigt sie Dorniers Visionen und erläutert, warum Vorarlberg keinen eigenen Flugplatz bekam. Bildquelle: Landesstudio Vorarlberg/ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2