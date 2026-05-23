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Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

ORF2Staffel 1Folge 1vom 23.05.2026
Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

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Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

Folge 1: Hoch hinaus - Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein

51 Min.Folge vom 23.05.2026

Die ORF-Dokumentation erzählt, wie Claude Dornier 1926 aus der Idee des Flugboots DO-X den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein entwickelte. Die ab 1927 genutzte Graspiste verband die Region bis zum Zweiten Weltkrieg mit Städten wie Basel und München. Heute dient der Flugplatz als wichtige Verbindung Vorarlbergs nach Wien und bietet vielfältige Reiseangebote. Zudem zeigt sie Dorniers Visionen und erläutert, warum Vorarlberg keinen eigenen Flugplatz bekam. Bildquelle: Landesstudio Vorarlberg/ORF

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