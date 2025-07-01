Hochsee Cowboys
Folge 6: Mann gegen Sturm
45 Min.Ab 12
Ein gewaltiger Sturm nähert sich der Küste von Massachusetts. Meteorologen sagen Windstärken von bis zu 30 Knoten und sechs Meter hohe Wellen voraus. Die meisten Seefahrer würden bei derartig schlechten Wetterbedingungen nicht im Traum daran denken, die Anker zu lichten. Doch echte "Hochsee Cowboys" lassen sich selbst von diesen denkbar schlechten Bedingungen nicht abschrecken und stechen in See. Kapitän Marciano will einen Blauflossenthun fangen.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved