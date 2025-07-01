Hochsee Cowboys
Folge 13: Hohes Risiko
48 Min.Ab 12
Mit nur noch zwei Wochen der jährlichen Blauflossen-Thunfisch-Fangsaison vor sich wissen die Fischer von Gloucester, Massachusetts, dass ein Fisch nicht genug ist. Und der Reiz, das Glück zu verdoppeln, ist für sie alle überwältigend.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved