Staffel 2Folge 14
Folge 14: Auf der Zielgeraden

48 Min.Ab 12

Der Champion Dave Carraro startet mit einem Vorsprung von 20.000 Dollar in die letzte Woche. Seine Konkurrenten sind jedoch nicht bereit, kampflos aufzugeben. Paul Herbert und Dave Marciano hoffen, an der Georges Bank den großen Fang zu machen.

