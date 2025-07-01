Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Unerwartete Konkurrenz

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 6
Unerwartete Konkurrenz

Unerwartete KonkurrenzJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 6: Unerwartete Konkurrenz

48 Min.Ab 12

Die Hochseefischer aus Gloucester müssen sich mit unbeliebten Konkurrenten auseinandersetzen: Ausflugsboote und Amateurfischer. Diese behindern die Profifischer und wollen ebenfalls einen der beliebten Blauflossen-Thunfische fangen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen