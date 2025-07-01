Hochsee Cowboys
Folge 6: Unerwartete Konkurrenz
48 Min.Ab 12
Die Hochseefischer aus Gloucester müssen sich mit unbeliebten Konkurrenten auseinandersetzen: Ausflugsboote und Amateurfischer. Diese behindern die Profifischer und wollen ebenfalls einen der beliebten Blauflossen-Thunfische fangen.
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
