Hochsee Cowboys
Folge 8: Hölle auf hoher See
48 Min.Ab 12
Die Saison ist schon halb vorbei und die Kapitäne kommen langsam an ihre Grenzen. Die "Pin Wheel" führt immer noch vor "Tuna.com". Das Team "Hard Merchandise" ist auf dem dritten Platz. Das Boot hat schon bessere Tage gesehen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved