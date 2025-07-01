Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haben oder nicht haben

Folge 7: Haben oder nicht haben

47 Min.Ab 12

Die halbe Saison ist bereits vorbei und der Wettkampf wird zusehends härter. Längst teilt sich die Flotte in Gewinner und Verlierer. Vor allem die schwächeren Boote leiden unter dem steigenden Druck und fragen sich, ob sie noch aufholen können.

