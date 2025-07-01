Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Frischlinge auf dem Prüfstand

Staffel 6Folge 8
Frischlinge auf dem Prüfstand

Folge 8: Frischlinge auf dem Prüfstand

47 Min.Ab 12

Durch die Rivalität zwischen Dave von FV-Tuna.com und Tyler von Pinwheel heizt sich die Atmosphäre immer mehr auf. Derweil stellen TJ Ott und Dave Marciano die neuen Crew-Mitglieder auf die Probe. McLaughlin lässt sich mitreißen.

MOVIESPHERE
