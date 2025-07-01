Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

MOVIESPHEREStaffel 8Folge 11
49 Min.Ab 12

Für Kapitän Tyler McLaughlin und seine Crew sieht es nicht besonders gut aus in dieser Woche. Bisher haben sie nichts gefangen. Wenn sie noch eine Chance im Wettbewerb haben wollen, muss sich schnell etwas ändern. Plötzlich kommt unerwartete Hilfe.

MOVIESPHERE
