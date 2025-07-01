Hochsee Cowboys
Folge 14: Dem Ziel so nah
49 Min.Ab 12
Im Wettbewerb, wer die meisten Blauflossen-Thunfische fängt, bleibt den Kapitänen nur noch zwei Wochen. Und angesichts der knappen Zeit ändert so mancher Fischer noch mal seine Strategie, um den Wettstreit für sich zu entscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved