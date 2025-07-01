Hochsee Cowboys
Folge 3: Endlich gewinnen
49 Min.Ab 12
Der Blauflossen-Thunfisch-Wettbewerb ist im vollen Gange, da taucht ein alter Bekannter auf. Die Hochsee Cowboys sind jedoch wenig begeistert von seinem plötzlichen und unerwarteten Auftauchen davon - und dann auch noch genau zu dieser Zeit.
