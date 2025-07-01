Hochsee Cowboys
Folge 5: Wahnsinn
48 Min.Ab 12
Obwohl die Saison noch mit voller Kraft läuft, kann jederzeit der aktuelle Stand abgerufen werden. Auf der Wettbewerbsrangliste sieht es für Dave Marciano und TJ Ott schlecht aus - sie stehen am Ende. Für Tyle McLaughlin sieht es besser aus.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved