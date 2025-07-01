Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 11
Folge 11: Angry Waters

43 Min.Ab 12

Wer wagt, gewinnt: Die Regeln auf hoher See sind denkbar einfach - und die Fischer scheuen eigentlich kein Risiko. Doch als ein heftiger Sturm aufzieht, muss jeder Kapitän für seine Crew entscheiden, wie weit er gehen kann.

MOVIESPHERE
