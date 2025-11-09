Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Laute Töne, leise Tränen

sixxStaffel 10Folge 15vom 09.11.2025
Laute Töne, leise Tränen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 15: Laute Töne, leise Tränen

62 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Jesse konfrontiert Adam bezüglich des Kusses mit Claire vor drei Wochen. Auch Janelle erfährt von ihrem Mann die Wahrheit und verlangt seinen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung. Währenddessen befinden sich die beiden frischvermählten Paare in ihren Flitterwochen. Evelyn versucht, Rupert zum Reden zu bringen, doch der junge Mann gesteht, dass er in ihrer Gegenwart zu nervös ist. Tayla verlangt von ihrem Mann Hugo, dass dieser auf der Couch schläft.

