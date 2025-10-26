Siebter Himmel oder HöllenrittJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 9: Siebter Himmel oder Höllenritt
71 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die Paare stehen vor ihrer ersten Entscheidung: Wollen sie weiterhin verheiratet bleiben oder das Experiment verlassen? Die Experten befragen jedes Pärchen zu seinen bisherigen Erlebnissen und Eindrücken. Während Tahnee und Ollie vor Glück strahlen, stecken andere Kandidaten in ernsthaften Beziehungskrisen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)