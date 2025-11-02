Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 13: Auf der Kippe
71 Min.Ab 12
Josh und Cathy geraten in eine Auseinandersetzung, die ihre Beziehung auf den Prüfstand stellt. Derweil überlegen Mishel und Mikey, das Experiment zu beenden. Doch was denken deren Partner über diese Entscheidung? Während der Verlobungszeremonie lässt eines der Paare die Bombe platzen ...
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)