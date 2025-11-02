Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 22: Zu Gast beim Ehemann
62 Min.Ab 12
Die Paare müssen im nächsten Teil des Experiments eine Woche lang zusammenwohnen. Dabei erleben sie ein Wechselbad der Gefühle. Stacey taucht in eine völlig neue Welt ein, als sie Michaels Junggesellenbude zu Gesicht bekommt. Und Kasey macht in Drews Heim eine interessante Entdeckung.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
