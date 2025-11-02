Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 31: Eine große Enttäuschung
56 Min.Ab 12
Mishel und Steve, Stacey und Michael sowie Lizzie und Seb sind die letzten drei verbliebenen Paare. Für sie geht es zu den finalen Dates. Doch wer von ihnen ist auch dazu bereit, sich am Ende ein verbindliches Eheversprechen zu geben?
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)