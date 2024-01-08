Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 1vom 08.01.2024
87 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 6

18 mutige Singles sind bereit, ihre große Liebe zu treffen. Doch bevor sich die Auserwählten zum ersten Mal vor dem Altar begegnen, feiern jeweils alle ihren Junggesellenabschied. Am nächsten Tag ist es endlich so weit und die ersten zwei Paare werden verheiratet. Melissa und Bryce sowie Rebecca und Jake wagen den großen Schritt. Doch eine der beiden Kandidatinnen ist bereits bei der Trauung mit ihrem Bräutigam unzufrieden. Wird sie dennoch der Ehe zustimmen?

