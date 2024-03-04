Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Feedback-Woche

sixxStaffel 8Folge 18vom 04.03.2024
Folge 18: Die Feedback-Woche

64 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Die Pärchen erwartet eine Überraschung: Sie sprechen mit ihren Familien und Freunden per Video-Anruf. Die Verwandten haben im Voraus die Ausschnitte der Entscheidungszeremonien angeschaut. Sie kommentieren die Geschehnisse und das Verhalten ihrer Liebsten. Nach einem Streit steht die Ehe zwischen Rebecca und Jake auf der Kippe. Das Gespräch mit Rebeccas Mutter verschlimmert die Situation und Jake überlegt, die Beziehung zu beenden.

