Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Gemischte Gefühle auf dem Sofa

sixxStaffel 8Folge 25vom 05.04.2024
Gemischte Gefühle auf dem Sofa

Gemischte Gefühle auf dem SofaJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 25: Gemischte Gefühle auf dem Sofa

67 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Jason ist sauer auf Alana, da sie bei der letzten Dinnerparty eine vertrauliche Information vor der ganzen Gruppe verraten hat. Kurz vor der Entscheidungszeremonie bespricht er die Geschehnisse mit den anderen Männern. Diese raten ihm, seiner Ehefrau zu verzeihen. Wie wird sich Jason am Ende entscheiden? Auch einige andere Paare haben gemischte Gefühle und wissen nicht, ob sie mit dem jeweiligen Partner eine Ehe außerhalb des Experiments führen wollen.

