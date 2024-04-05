Gemischte Gefühle auf dem SofaJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 25: Gemischte Gefühle auf dem Sofa
67 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Jason ist sauer auf Alana, da sie bei der letzten Dinnerparty eine vertrauliche Information vor der ganzen Gruppe verraten hat. Kurz vor der Entscheidungszeremonie bespricht er die Geschehnisse mit den anderen Männern. Diese raten ihm, seiner Ehefrau zu verzeihen. Wie wird sich Jason am Ende entscheiden? Auch einige andere Paare haben gemischte Gefühle und wissen nicht, ob sie mit dem jeweiligen Partner eine Ehe außerhalb des Experiments führen wollen.
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)