Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 31: Aufregung bei der Wiedersehensparty
78 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Alle Kandidaten des Experiments treffen sich zwei Monate nach dem Ende der Show bei einer Dinnerparty. Jeder ist gespannt zu sehen, welche Paare noch zusammen sind. Auch die Experten beobachten das Aufeinandertreffen vor einem Bildschirm. Doch auch diesmal führen die Gespräche zu Streit und Diskussionen.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)