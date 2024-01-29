Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 8Folge 8vom 29.01.2024
64 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6

Die Geständnis-Woche geht weiter und die restlichen Pärchen erledigen die Aufgabe der Experten. Doch auch diesmal erweckt die Ehrlichkeit viele Unsicherheiten in einigen Beziehungen. Zwischen Coco und Sam sprühen keine Liebesfunken - im Gegenteil. Deshalb spricht die junge Frau mit Cam über die Probleme mit ihrem Ehemann, da die beiden Männer außerhalb der Show in der gleichen Freundesgruppe sind. Doch Cams Erzählungen bestätigen Cocos Sorgen.

