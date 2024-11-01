Die Stunde der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 33: Die Stunde der Wahrheit
72 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Die Kandidaten bereiten sich auf die finale Dinnerparty vor, doch auch dieser Abend verläuft nicht ohne Streit. Brent erfährt, dass Tamara in seiner Abwesenheit abwertend über ihn redet und ist sehr enttäuscht von seiner Frau. Kurze Zeit später übergeben die Experten den Paaren eine Wahrheitsbox mit verschiedenen Fragen. Dies entfacht eine Diskussion zwischen Ella und Mitch, woraufhin sie in Tränen aufgelöst aus dem Raum stürmt.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)