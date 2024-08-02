Die erste EntscheidungszeremonieJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 9: Die erste Entscheidungszeremonie
72 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Die Paare stehen vor ihrer ersten Entscheidung: Wollen sie weiterhin verheiratet bleiben oder verlassen sie das Experiment? Die Experten befragen ein Pärchen nach dem anderen zu ihren bisherigen Erlebnissen und Eindrücken. Während Olivia und Jackson vor Glück strahlen, gesteht Tamara, dass sie sich mit der Wahl ihres Partners unsicher fühlt. Brent, der bisher nichts von den Gefühlen seiner Frau wusste, ist überrascht über Tamaras Aussage.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
