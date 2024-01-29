Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Zeit für Geständnisse

sixxStaffel 8Folge 7vom 29.01.2024
Zeit für Geständnisse

Zeit für GeständnisseJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 7: Zeit für Geständnisse

66 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6

Die Pärchen beziehen ihre erste gemeinsame Wohnung. Nur Samantha kommt allein in dem Apartment an, das eigentlich für sie und ihren Ehemann bestimmt ist. Wird Cam auch erscheinen oder hat er die Ehe bereits aufgegeben? Zudem haben die Experten eine besondere Aufgabe vorbereitet, in der es um Geständnisse geht. Während einige Kandidaten die Herausforderung erfolgreich meistern, entstehen bei anderen Paaren große Konflikte. Werden sie diese überwinden oder droht ein Schlussstrich?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen